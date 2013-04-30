30 апреля день памяти преподобного Зосимы Соловецкого (ХV век)

Великий светильник русского Севера, основатель монашеского общежительства на Соловецком острове – преподобный Зосима.

В поисках уединенного места он отправился на берег Белого моря, где встретился с преподобным Германом. Тот рассказал Зосиме о пустынном морском острове, где он с преподобным Савватием прожил шесть лет.

Около 1436 года отшельники приплыли к Соловецким островам. Бог благословил место их поселения видением Зосимы – пред ним в воздухе предстала церковь.

Когда на острове стали собираться пустынники, преподобный устроил для них небольшую церковь в честь Преображения Господня.

После кончины преподобный Зосима неоднократно являлся и помогал рыбакам, попадавшим в опасность.

В 1547 году праведник был присоединен к сонму святых.

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