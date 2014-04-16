Продолжается Страстная cедмица

Страстная седмица названа так в память о последних днях земной жизни, страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Страстная неделя — время подготовки к Пасхе. Все ее дни называют Великими.

В первые три дня Страстной седмицы совершаются последние в этом году Литургии Преждеосвященных Даров.

В Понедельник Страстной седмицы вспоминается ветхозаветный персонаж – целомудренный Иосиф, прообразующий Христа, и евангельский рассказ о проклятой смоковнице.

В Великий вторник вспоминаются притчи Спасителя о Его Втором Пришествии, о десяти девах и о талантах.

Великая среда – день предательства Христа Иудой.

В Четверг верующие вспоминают установление таинства причащения Тела и Крови Христовых — евхаристии.

Великая пятница — самый скорбный день года: в пятницу Христос был распят и умер на кресте.

В субботу тело Христа пребывало во гробе, но душою Он сошел в ад и вывел из него души праведников.

После утреннего богослужения в субботу верующие освящают куличи, пасху и яйца, а вечером собираются в храмах на торжественное богослужение, чтобы встретить Воскресение Христово.