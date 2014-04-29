Сегодня Церковь совершает память праведных Иосифа и Никодима

Сегодня Православная Церковь совершает память праведных Иосифа Аримафейского и Никодима.

Они ближе всех коснулись тайны смерти Христовой, до конца сохранив верность Господу.

Святой Иосиф, родом из города Аримафея, был богатым и авторитетным человеком. О нём вспоминают все четыре евангелиста. Фарисей и израильский учитель Никодим также был известен в Иудеи.

Они оба были тайными учениками Христа. После распятия и смерти Спасителя Иосиф осмелился пойти к Пилату и просить у него тело Господа.

Святой Иосиф и праведный Никодим похоронили Иисуса. Испытав гонения со стороны иудеев, Иосиф отправился с проповедью в Британию, а Никодима приютил учитель апостола Павла – Гамалиил.

В 415 году мощи Иосифа и Никодима были обретены нетленными.

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