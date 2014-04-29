29 апреля день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии (IV век)

Три сестры – Агапия, Ирина и Хиония – жили в конце 3-го века близ города Аквилея, что в Северной Италии.

Рано осиротев, они решили не выходить замуж и проводить жизнь в вере и благочестии.

Когда император Диоклетиан, рьяный поборник язычества, посетил Аквилею, в городе началось жестокое гонение на христиан.

Тогда же заключили в темницу трех сестер, подвергнув их различным пыткам. Но сестёр не испугали ни нападения диких зверей, ни отсечение частей тела, ни другие мучения.

Агапия и Хиония были сожжены на костре, а Ирину пронзили стрелой.

Сегодня Церковь чтит память этих трех мучениц.

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