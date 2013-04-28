Сегодня Вербное воскресенье

Вербное воскресенье в этом году выпадает на 28 апреля. Этот великий праздник в христианском году относится к числу двунадесятых. По евангельскому преданию, когда Иисус Христос воскресил из мертвых Лазаря, люди, которые видели это, поверили, что Он - действительно Сын Божий. Когда Иисус въезжал на осленке в Иерусалим, люди в Его честь стелили дорогу своей одеждой, а также приветствовали пальмовыми ветвями.

В Украине таким деревом стала верба, потому в народе этот праздник называют Вербным Воскресеньем, празднуют его за неделю до Пасхи.

Церковные службы в этот день продолжают службы Лазаревой субботы. На всенощной праздника читаются пророчества Ветхого Завета о Царе-Мессии вместе с евангельскими повествованиями о входе Христа в Иерусалим. На утренней освящают ветви, которые верующие держат в руках во время всей службы. Это свидетельствует, что они встречают Господа и приветствуют Его как Победителя ада и смерти, держа в руках «знамение победы» — ветки вербы.

Освященные ветки вербы хранят на протяжении года до следующего Пасхального праздника.

РИСУ