«Осанна!» и «Распни!» кричали одни и те же люди

"Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы,

отступая по большинству от правды …"

(Исход 23:2)

Весна на Святой Земле потрясающе красива. Тому, кто однажды побывал в весеннем Иерусалиме, особенно трудно вместить и осознать, что в такие же солнечные дни, когда все располагает к торжеству, цветет, обновляется и замирает в ожидании праздника святой Пасхи, Господь был предан и распят.

Но прежде жители Вечного города взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Христу, восклицая: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!».

В дни Входа Господнего в Иерусалим в городе было особенно многолюдно. Приближался праздник Пасхи и со всех концов Палестины в Иерусалим стекались иудеи. Среди них распространился слух о чудесном воскрешении Христом праведного Лазаря. Толпа увидела в Иисусе из Назарета долгожданного Мессию, и, встречая Его, ликовала.

Надо сказать, что закон толпы за две тысячи лет вовсе не изменился. В наши дни этот механизм называют законом «5-ти процентов». Его суть: если 5 процентов людей примутся одновременно совершать определенное действие – остальные будут повторять. При этом психологи отмечают, что механизм включается, если уровень личной дисциплины, осознанности и контроля людей низок.

Применение этого закона можно сравнить с применением оружия. Именно с помощью этого закона продают товары и делают большую политику.

Но что же произошло в Иерусалиме почти две тысячи лет назад?

После воскрешения Лазаря - за шесть дней до Пасхи - Иисус Христос собрался идти в Иерусалим. Свидетели чуда сопровождали Его с восхищением и торжественностью, с какой в древние времена на Востоке сопровождали царей.

Видя, что толпа необыкновенно почитает Иисуса, иудейские первосвященники негодовали. Они решили убить Иисуса и Лазаря, «потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Первосвященники гневались и негодовали также оттого, что не могли совладать с толпой.

«Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» Многие подстилали свои одежды, срезали ветви с пальм и бросали по дороге, дети приветствовали Мессию. Уверовав в могущественного и благого Учителя, простой сердцем народ готов был признать в Нем Царя, который пришел освободить его.

Справка «УНИАН-Религии» Праздник Входа Господня в Иерусалим христианской церковью отмечается с III века, на Русь пришел в X веке.

Другое название праздника — Вербное воскресение, или праздник ваий, напоминает о пальмовых ветвях, которыми приветствовали Иисуса жители Иерусалима.

События этого праздника описаны у всех четырех евангелистов (Мф.21:1-11, Мр.11:1-11, Лк.19:29-44, Ин.12:12-19).

У ветхозаветных пророков был свой способ привлечения внимания толпы. Если люди не реагировали на слова, не воспринимали речь, пророки прибегали к необычным действиям. Иисус Христос запланировал въезд в Иерусалим на осле, подтверждая пророчество Захарии, и предъявляя право называться Царем Иудейским.

В Палестине осел считался благородным животным. Если цари демонстрировали мир, они ехали верхом на осле. Толпа иудеев оценила вызов и смелость Иисуса. Ведь за голову Спасителя в те дни уже была установлена награда.

Иисус въехал в Иерусалим как Царь мира, во всей славе. Богоизбранный народ увидел в Нем победителя, но, выслушав призыв любви, распял Своего Героя.

Совсем скоро человеческая ненависть и зависть затмила людской разум, и Тот, Кто вчера был для толпы Царь Иудейский - был предан и жестоко убит.

Кричали: «Осанна!» Иисусу и распяли Его одни и те же люди, одна и та же толпа. Всего через пять дней крики «Осанна!» сменились на «Распни Его!». Пять дней. В день, когда настал решающий момент определения своего отношения к Господу, богоизбранный народ, подчинился иудейским первосвященникам и совершил убийство - распял Бога.

Толпе казалось забавным требовать от Пилата исполнения своей воли. Но очень скоро толпа протрезвела, ей пришлось столкнуться с реальностью совершенного. И коллективная душа распалась.

Справка «УНИАН-Религии». По мнению знаменитого французского психолога, основателя социальной психологии Гюста́ва Лебона (1841—1931), толпе свойственна импульсивность, изменчивость, заразительность и раздражительность, легковерие и податливость внушению, преувеличенность и односторонность чувств, нетерпимость, авторитарность, консерватизм.

В толпе сознательная личность исчезает, при этом чувства и мысли всех участвующих в толпе приобретают одно направление. Чувство ответственности, сдерживающее отдельного индивида, совершенно исчезает в толпе.

Индивид в толпе приобретает сознание непреодолимой силы. И это сознание позволяет ему поддаваться инстинктам, которым он никогда бы не дал волю, будь он один.

Сегодня, следуя настроению толпы, большинство из нас не задумывается над важными вопросами своей жизни. При этом каждый день в своих поступках мы демонстрируем свое отношение к Богу. Мы доверяем тому, что видим и слышим, подражаем поступкам других, не задумываясь над тем, правильно ли они поступают.

Духовная слепота и глухота требуют распятия. Ведь одно дело, видя Христа, ликовать в праздничной толпе. И совсем другое – совершать личный осознанный выбор, когда Христа бьют и осуждают на смерть. При этом толпа анонимна, но личная ответственность продолжает присутствовать и несравнимо велика.

Встреча с Христом в нашей жизни – это всегда внутренняя борьба, война противоположных чувств, где желая спасения, мы ликуем: «Осанна!», а ветхий человек кричит: «Распни Его!». И от итога этой борьбы зависит успех самой главной, решающей и последней встречи – встречи с Господом.

Сергей Карбач – для «УНИАН-Религии».

