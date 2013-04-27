27 апреля Лазарева суббота

Христос воскресил Лазаря для того,

чтобы удостоверить нас в возможности

общего воскресения всех людей

в день Страшного Суда.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

Сегодня Православная Церковь вспоминает событие, которое донесло до нас Священное Евангелие: воскрешение праведного Лазаря.

Брат Марфы и Марии жил в Вифании, близ Иерусалима. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом своего друга Лазаря. А когда тот умер и четыре дня пролежал в гробу, Спаситель воскресил его из мертвых.

Многие иудеи, удостоверившись в подлинности этого чуда, стали последователями Христа.

После воскрешения праведный Лазарь прожил еще 30 лет и служил епископом на острове Кипр. Его святые мощи были найдены в Китии.

В 898-ом году по приказу византийского императора Льва Мудрого они были перенесены в Константинополь и положены в храме в честь праведного Лазаря.

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