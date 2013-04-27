27 апреля Лазарева суббота
Воскрешение праведного Лазаря
Христос воскресил Лазаря для того,
чтобы удостоверить нас в возможности
общего воскресения всех людей
в день Страшного Суда.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)
Сегодня Православная Церковь вспоминает событие, которое донесло до нас Священное Евангелие: воскрешение праведного Лазаря.
Брат Марфы и Марии жил в Вифании, близ Иерусалима. Во время своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом своего друга Лазаря. А когда тот умер и четыре дня пролежал в гробу, Спаситель воскресил его из мертвых.
Многие иудеи, удостоверившись в подлинности этого чуда, стали последователями Христа.
После воскрешения праведный Лазарь прожил еще 30 лет и служил епископом на острове Кипр. Его святые мощи были найдены в Китии.
В 898-ом году по приказу византийского императора Льва Мудрого они были перенесены в Константинополь и положены в храме в честь праведного Лазаря.