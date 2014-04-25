Сегодня день памяти преподобной Афанасии
За любовь Господню, преподобная,
покоя желание возненавидела еси,
пощением дух твой просветивши.
Кондак преподобной
Преподобная Афанасия была игуменьей монастыря на острове Егина.
Родившись в христианской семье, она уже в семилетнем возрасте выучила Псалтырь.
Однажды, работая на ткацком верстаке, святая увидела, как к ней спускается с неба звезда.
Приблизившись и осветив Афанасию, звезда исчезла. В тот момент девушка просветилась душой и твердо решила посвятить жизнь служению Богу.
Вскоре она раздала имущество, приняла монашество и вместе с другими благочестивыми женщинами удалилась в безлюдное место.
Получив сан игуменьи, святая смотрела на своё послушание как на особенное служение Богу, став для сестер примером кротости и смирения.