Сегодня день памяти преподобной Афанасии

За любовь Господню, преподобная,

покоя желание возненавидела еси,

пощением дух твой просветивши.

Кондак преподобной

Преподобная Афанасия была игуменьей монастыря на острове Егина.

Родившись в христианской семье, она уже в семилетнем возрасте выучила Псалтырь.

Однажды, работая на ткацком верстаке, святая увидела, как к ней спускается с неба звезда.

Приблизившись и осветив Афанасию, звезда исчезла. В тот момент девушка просветилась душой и твердо решила посвятить жизнь служению Богу.

Вскоре она раздала имущество, приняла монашество и вместе с другими благочестивыми женщинами удалилась в безлюдное место.

Получив сан игуменьи, святая смотрела на своё послушание как на особенное служение Богу, став для сестер примером кротости и смирения.

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