25 апреля день памяти преподобной Анфусы (VIII–ІХ век)
11:40, 25 апреля 2014Праздники
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Она была дочерью византийского императора-иконоборца Константина Копронима.
Несмотря на свое высокое положение, святая дева Анфуса никогда не стремилась к мирским почестям.
После смерти отца все свое имущество она раздала нищим и сиротам и была пострижена в монашество Константинопольским патриархом Тарасием.
Анфуса учредила в Константинополе Омонийский монастырь, впоследствии прославившийся суровым укладом.
Выполняя в обители разные послушания, праведница стала примером смирения и покорности.
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