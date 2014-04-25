25 апреля день памяти преподобной Анфусы (VIII–ІХ век)

Она была дочерью византийского императора-иконоборца Константина Копронима.

Несмотря на свое высокое положение, святая дева Анфуса никогда не стремилась к мирским почестям.

После смерти отца все свое имущество она раздала нищим и сиротам и была пострижена в монашество Константинопольским патриархом Тарасием.

Анфуса учредила в Константинополе Омонийский монастырь, впоследствии прославившийся суровым укладом.

Выполняя в обители разные послушания, праведница стала примером смирения и покорности.

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