Православная церковь празднует день памяти преп. Исаака Сирина
11:42, 25 апреля 2014Праздники
252
Никто не может победить страсть,
разве что добродетелями – ощутимыми и видимыми.
Преподобный Исаак Сирин
Он был родом из Сирии, а монашеское послушание нёс в итальянском городе Сполето.
Святость и строгость жизни преподобного Исаака Сирина стали известны далеко за пределами его обители.
Монахи просили духовного окормлення. Святой шел им навстречу. Исаак Сирин был смиренным и бескорыстным.
Когда ученики спрашивали старца, почему он отказывается от пожертвований, тот отвечал: «Монах, который получает имущество, – уже не монах».
Скончался преподобный Исаак около 550-го года.
Сегодня Церковь чтит его память.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter