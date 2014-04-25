Православная церковь празднует день памяти преп. Исаака Сирина

Никто не может победить страсть,

разве что добродетелями – ощутимыми и видимыми.

Преподобный Исаак Сирин

Он был родом из Сирии, а монашеское послушание нёс в итальянском городе Сполето.

Святость и строгость жизни преподобного Исаака Сирина стали известны далеко за пределами его обители.

Монахи просили духовного окормлення. Святой шел им навстречу. Исаак Сирин был смиренным и бескорыстным.

Когда ученики спрашивали старца, почему он отказывается от пожертвований, тот отвечал: «Монах, который получает имущество, – уже не монах».

Скончался преподобный Исаак около 550-го года.

Сегодня Церковь чтит его память.

Глас