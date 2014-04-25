Сегодня день памяти преподобного Василия Парийского, VIII век

С похвалами память твоя сотворяется светло,

святителю Василие.

Стихира святителю

Пользуясь большим уважением у жителей малоазиатского города Парии, святой Василий был избран там епископом.

Когда же в средине 8-го века, во времена императора Константина Копронима, усилилось гонение на почитателей икон, святитель ревностно выступил против еретического учения.

За такую преданность истинному богопочитанию праведнику пришлось вытерпеть немало страданий.

Но до конца жизни исповедник остался верным Святой Церкви.

Глас