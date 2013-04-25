Сегодня день памяти Белыничской иконы Божией Матери

Крестный ход, посвященный дню празднования чудотворной Белыничской иконы Божией Матери, начал 24 апреля свое шествие из Могилева в Белыничи. Верующие отправились в путь после молебна, который прошел в соборе Трех Святителей в честь иконы Божией Матери «Всецарица», передает БЕЛТА.

Более 60 крестоходцев со списком чудотворного образа, написанного в XIX веке на металле с оригинала, который был утрачен в начале Великой Отечественной войны, намерены за день преодолеть более 40 км, чтобы поздним вечером прийти в Белыничи. По пути следования к ним будут присоединяться верующие из других населенных пунктов региона.

Закончится крестный ход 25 апреля в храме в честь Белыничской иконы Божьей Матери в день празднования чудотворной иконы. По традиции епископ Могилевский и Мстиславский Софроний совершит Божественную литургию. В водосвятном молебне и крестном ходе вокруг церкви примут участие верующие из Беларуси, России и Украины.

На протяжении столетий православные и католики, которые в XVIII веке короновали Белыничскую икону Божией Матери, прибегали к чудотворному образу за облегчением духовных и телесных страданий.

Организатором святого шествия является Могилевская епархия Белорусского экзархата Русской Православной Церкви.

Справка "УНИАН-Религии"

Белыничская икона Божией Матери первоначально находилась в одном из православных храмов Могилевской области. После заключения унии (1596) икона перешла к католикам и была поставлена в костеле Белыничского католического монастыря, основанного в 1622 - 1624 годах великим Литовским гетманом Львом Сапегой на берегу реки Друти, в 45 верстах от Могилева. Икона почиталась как католиками, так и православными. В 1832 году монастырь был упразднен, и костел действовал как приходский храм.

В 1876 году он был передан православным с восстановлением монастыря. 12 апреля того же года в том храме была совершена первая Божественная литургия на освященном православным епископом престоле в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Белыничская икона Божией Матери является общей святыней христианского мира.