Православная церковь празднует память священномученика Антипы

Священномученик Антипа был епископом Пергамской Церкви в Малой Азии при императоре Нероне. В то время всех, кто не приносил жертву идолам, подвергали казни или изгоняли.

Но пример святителя Антипы, его твердая вера и непрестанная проповедь о Христе привели к тому, что жители Пергама стали уклоняться от жертвоприношений идолам. Тогда император велел бросить святого внутрь раскалённого медного быка в идольском капище Артемиды.

Священномученик громко молился Богу в огнедышащей печи, прося принять его душу и укрепить веру христиан. А затем отошел к Господу.

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