Сегодня день памяти святителя Варсонофия

Святитель Варсонофий, епископ Тверской, чудотворец Казанский, родился около 1495 года в городе Серпухове. Отличаясь трудолюбием и умом, отрок легко овладел грамотой.

Но в 1515 году он оказался в татарском плену. Уповая на Господа, будущий святитель жил там три года. Освободившись, принял монашеский постриг в Спасском Андрониковом монастыре в Москве. О его добропорядочной жизни стало известно митрополиту Московскому Макарию, который возвел праведника в сан игумена Николо-Пешношской Мефодиевой пустыни.

Когда в Казани открылась новая епархия, в числе миссионеров оказался и Варсонофий. В 1567 году святой продолжил свое служение Церкви, на этот раз уже в сане епископа.

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