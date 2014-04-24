24 апреля день памяти преподобного Якова Железноборовского

Преподобный Яков Железноборовский, сын бояр Амосовых, родился во второй половине 14-го века. Еще в юношестве он пришел к преподобному Сергию Радонежскому и принял от него монашеский постриг. Несколько лет он жил в Троицкой обители.

В 1392 году преподобный Яков поселился в глухом лесу на железных рудниках, в месте, называемом Железный Борок. О святости его жизни узнал великий князь Василий Дмитриевич и щедро одарил преподобного Якова, дав ему средства на строительство на месте подвигов монастыря.

В обители было введено строгое общежительство. Многие голодные и бедные люди, разоренные татарами, находили в монастыре пропитание. Скончался праведник в глубокой старости в 1442-м году и был похоронен в храме основанной им обители.

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