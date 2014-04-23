Сегодня день памяти святого Григория V - патриарха Константинопольского, ХІХ в.
Я чувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело,
но я умру спокойно, во имя спасения моей нации.
Священномученик Григорий V
Этому святителю пришлось трижды возглавить Константинопольский патриархат. Священномученик Григорий жил на рубеже 18-го–19-го веков.
В это время он был духовным лидером своих соотечественников, порабощенных турками. Борцы за свободу страны всегда находили поддержку у патриарха Григория Пятого.
Однажды, чувствуя опасность, один из приятелей предложил святителю бежать от турок в Морею.
Но патриарх избрал мученическую смерть.
В день Пасхи турки повесили исповедника на воротах Патриархии, а затем бросили тело Григория в море.
Корабль под русским флагом подобрал останки священномученика. Похоронили патриарха в греческой Троицкой церкви в Одессе.