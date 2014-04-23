Сегодня день памяти святого Григория V - патриарха Константинопольского, ХІХ в.

Я чувствую, что рыбы Босфора будут есть мое тело,

но я умру спокойно, во имя спасения моей нации.

Священномученик Григорий V

Этому святителю пришлось трижды возглавить Константинопольский патриархат. Священномученик Григорий жил на рубеже 18-го–19-го веков.

В это время он был духовным лидером своих соотечественников, порабощенных турками. Борцы за свободу страны всегда находили поддержку у патриарха Григория Пятого.

Однажды, чувствуя опасность, один из приятелей предложил святителю бежать от турок в Морею.

Но патриарх избрал мученическую смерть.

В день Пасхи турки повесили исповедника на воротах Патриархии, а затем бросили тело Григория в море.

Корабль под русским флагом подобрал останки священномученика. Похоронили патриарха в греческой Троицкой церкви в Одессе.

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