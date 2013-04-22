Церковь чтит память преподобномученика Вадима

Преподобномученик Вадим родился в знатной персидский семье в городе Вифлапат во времена правления царя Шапура Второго. Святой еще молодым оставил отцовский дом и поселился в маленькой обители за городом.

Обычно он шел на гору для уединенной молитвы, и однажды сподобился видеть Славу Божью. В 376 году святого Вадима и семерых его учеников бросили в темницу.

етыре месяца жестоко истязая, их вынуждали поклониться языческим идолам. Один из них, по имени Нирсан, не вынес пыток и отрекся от Христа. Царь Шапур приказал ему казнить святого Вадима мечом. Преподобномученик мужественно перенес наказание, а изменник, хотя и получил награду от царя, покончил с собой, бросившись на меч.

Глас