Сегодня день памяти мученика Евпсихия (IV век)

Святой Евпсихий родился в знатной христианской семье в городе Кесария Кападокийская в первой половине 4-го века. Во время правления императора Юлиана Отступника Евпсихий в день своей свадьбы увидел группу язычников, которые шли в храм Фортуны приносить жертвоприношение.

Тогда святой воспылал усердием в Господе, собрал народ и разгромил языческий храм. Разъяренный император приказал в ответ разрушить все христианские храмы города, часть христиан казнить, а остальных бросить в темницы.

Евпсихия же Юлиан велел подвергнуть мукам и заставить принести жертву идолам. В течение многих дней святого страдальца истязали, но вера его была тверда, и судья отдал приказ засечь мученика мечом.

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