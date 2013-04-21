Пятая неделя поста - преподобной Марии Египетской (V–VI век)
10:43, 21 апреля 2013Праздники
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Уединилась в пустыне на 47 лет
Оставив родительский дом, она предалась порокам в Александрии Египетской.
Однажды ей представилась возможность вместе с паломниками отправиться в Иерусалим.
Прибыв в город, Мария решила поклониться Животворящему Кресту Господню и направилась в храм. Но какая-то сила не позволила ей войти. Все ее попытки были тщетны.
Преисполненная ужаса, она попросила помощи и милосердия у Божьей Матери, и была допущена в храм.
Стыдясь своей прошлой жизни, Мария уединилась в пустыне. Первые 17 лет она боролась со своими греховными страстями, «как со свирепыми зверями», непрестанно молилась и просила помощи у Богородицы.
Около 47 лет провела преподобная Мария Египетская в пустыне и скончалась в 522-м году.
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