Сегодня день памяти преподобного Георгия Митиленского

Преподобный Георгий, митрополит Митиленский, с юных лет вел монашеский образ жизни.

В период правлении императора-иконоборца Льва Исаврянина он терпел гонения и получил имя Исповедника.

Во времена правления другого императора – Константина Порфирородного – Георгий был возведен на архиерейскую кафедру города Митилена, расположенного на острове Лесбос.

Жизнь святителя сияла добродетелью и чистотой и была подобна жизни ангельской.

Он имел дар чудотворения, изгонял нечистых духов и исцелял неизлечимые болезни.

На склоне лет архипастырь снова испытал гонения от иконоборцев и был сослан в Херсонес. Там он скончался после 820-го года.

По преданию, во время его кончины над Митиленом в небе засияла яркая звезда.

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