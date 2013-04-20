20 апреля день памяти мучеников Руфина, Акилины и 200 воинов
05:45, 20 апреля 2013Праздники
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Пострадали за Христа в 310-м году
Будем следовать Тому,
Кем мы спасены, не заботясь о том,
что малоценно и принадлежит только земному.
Святитель Василий Великий
Святые мученики Руфин и Акилина пострадали за Христа примерно в 310-м году во времена императора Максимиана.
За исповедание христианской веры диакон Руфин был брошен в темницу.
Акилина заботилась о нем, и за это тоже была взята под стражу.
В то время в темнице находились две сотни воинов.
Своими чудотворениями Руфин и Акилина обратили их в христианство.
Со временем все они были усечены мечом.
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