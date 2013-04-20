20 апреля день памяти мучеников Руфина, Акилины и 200 воинов

Будем следовать Тому,

Кем мы спасены, не заботясь о том,

что малоценно и принадлежит только земному.

Святитель Василий Великий

Святые мученики Руфин и Акилина пострадали за Христа примерно в 310-м году во времена императора Максимиана.

За исповедание христианской веры диакон Руфин был брошен в темницу.

Акилина заботилась о нем, и за это тоже была взята под стражу.

В то время в темнице находились две сотни воинов.

Своими чудотворениями Руфин и Акилина обратили их в христианство.

Со временем все они были усечены мечом.

Глас