Сегодня день памяти святителя Мефодия, архиепископа Моравского

Просвещение славянских народов светом Христовой веры. Таким было главное дело жизни равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского.

Он стал первоучителем славян вместе со своим братом Кириллом.

Знаменательной была апостольская миссия братьев в Моравии по приглашению местного князя Ростислава. Готовясь к проповеди, миссионеры в 863-м году составили славянскую азбуку, перевели некоторые богослужебные книги.

После смерти брата Кирилла святой Мефодий был возведён папой римским Адрианом в сан архиепископа Моравии и Паннонии.

До конца своих дней святитель не оставлял Евангельскую проповедь и ещё при жизни заслужил глубокое почитание среди многих славянских народов.

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