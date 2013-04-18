Сегодня день памяти преподобной Феодоры Солунской (IX век)

Послушанием, постом и молитвой она так угодила Богу и получила дар чудотворения.

Преподобная Феодора родилась в семье священника и жила на острове Эгина. Достигнув совершеннолетия, праведница вышла замуж.

После набега арабов в 823 году супруги переехали в Солунь. Свою единственную дочь они отдали в монастырь святого Стефана.

После смерти мужа праведница сама приняла иночество в этой же обители. Когда Феодоре исполнилось 56 лет, ее дочь стала игуменьей. И праведница проявляла полное послушание ей.

Скончалась Феодора в глубокой старости в 892 году. Прошли века. В 1430 году турки захватили обитель и разрубили на части нетленные мощи святой.

Христиане собрали их. Ныне мощи преподобной Феодоры хранятся в Салониках, в монастыре святой Феодоры.

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