18 апреля день памяти мучеников Агафопода и Феодулы

Святые мученики Агафопод и Феодул жили в Фессалониках во времена правления императоров Диоклетиана и Максимилиана.

Однажды Феодулу приснилось, что человек в светлых одеяниях положил ему в руку какой-то предмет. Проснувшись, он увидел прекрасный перстень с изображением креста.

Силой этого перстня Феодул исцелил многих больных и обратил к вере во Христа немало язычников.

В 303-м году вышел императорский указ о преследовании христиан. Феодул и Агафопод были брошены в заключение правителем города, который настаивал на их отречении от веры.

После долгих пыток солдаты привязали к ногам мучеников камни и утопили в море. Но спустя некоторое время их тела были вынесены на берег в светлых одеждах, без камней и веревок, и похоронены христианами.

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