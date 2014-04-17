Сегодня день памяти преподобного Зосимы Палестинского (VI век)

Преподобный Зосима жил в 6-м веке в одном из палестинских монастырей.

Однажды у него возникла мысль, что он достиг значительных вершин в духовной жизни. В ответ перед ним явился Ангел Господень, повелевший монаху следовать в Иорданский монастырь.

Там святой Зосима познакомился со многими праведниками, просиявшими своими духовными подвигами. Но это не стало для него вершиной увиденного.

Во время Великого Поста, отдалившись вглубь пустыни за рекой Иордан, старец Зосима встретил святую Марию Египетскую, одиноко жившую в суровых условиях в покаянной молитве и посту 47 лет.

Святой записал историю ее жизни, которая сохранилась до наших дней и теперь служит хорошим наставлением для всех христиан.

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