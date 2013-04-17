Преп. Лаврентий Черниговский: Было Крещение Руси, а не Крещение Украины

8 января 1654 г. состоялась Переяславская рада, на которой был провозглашен исторический акт воссоединения Украины с Россией.



«Как нельзя разделить Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа — это Един Господь Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию, это вместе — Святая Русь».

Именно эти слова прп. Лаврентия Черниговского процитировал будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Киеве, выступая на празднике 1020-летия Крещения Руси перед собравшейся на площади молодежью.



Преподобному Лаврентию Черниговскому были откровения, он оставил нам пророчества, касающиеся и нынешних времен — например, церковного раскола в Украине.



«…Все лжеучения выйдут наружу вместе с бесами и безбожниками тайными и сильно на Украине опол-чатся против канонической Православной Церкви, ее единства и соборности. Этих еретиков будет поддерживать безбожная власть, а поэтому будут отнимать у православных церкви и верных избивать. <...> Но все эти наветы лукавого и лжеучения в Руси исчезнут, а будет Единая Церковь Православная Русская… В городе Киеве никогда не было Патриарха. Патриархи были и жили в Москве. Берегитесь самосвятской украинской группы (церкви) и унии!»



Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и строго, что «наше родное слово — Русь и русский. И обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было Крещение Руси, а не Крещение Украины. Киев — это второй Иерусалим и мать русских городов».

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