17 апреля - день памяти преподобного Илии Макеевского

Преподобный Илия, схимонах Макеевский (в миру Илья Яковлевич Ганжа), родился в 1837 году в пос. Макеевка Миусского округа Области Войска Донского (ныне город Макеевка Донецкой обл., Украина).

Сведений о жизни подвижника, полученных из рассказов очевидцев, немного – да и то они касаются последних 19 лет его жизни. В пятнадцатилетнем возрасте он покинул отчий дом, как он сам однажды сказал: «Пошел искать святые места – теперь вернулся сюда умирать».

Как он провел 90 лет своей жизни, известно одному Богу

О том, где преподобный принял монашеский постриг и как провел 90 лет своей жизни, известно одному Богу. Но дивные дела, которые явил миру Господь в последние годы жизни старца, свидетельствуют о долгих годах его духовной борьбы со страстями и соблазнами. Податель всяческих благ Христос сподобил его дара любви, сострадания, утешения, терпения и прозорливости.

О своей подвижнической жизни он никогда не рассказывал. Лишь однажды поведал, что была у него келия в очень труднодоступном месте, и еду туда на веревке нужно было подавать.

Известно, что долгие годы схимонах Илия подвизался в Ильинском скиту Святой горы Афон, откуда предположительно в начале ХХ века перебрался в Киево-Печерскую Лавру.

Революция 1917 года и последующие гонения на христиан изменили привычный уклад подвижников благочестия. Для многих начинается путь исповедничества за имя Христово, странствования и старчества. После организации безбожниками в 1926 году на территории Лавры музея, монашеская община стала постепенно вытесняться из монастырских владений, а в 1930 году Лавру закрыли.

«Вы только не говорите обо мне, и не волнуйтесь – никто сюда не зайдет»

Появился схимонах Илия в родной Макеевке в 1927 году и посещал в то время Свято-Троицкий храм села Калиново на окраине города, а после закрытия храма в 1936 году перебрался в город. Проживая в городе, старец почти до конца жизни не имел собственного жилья, из имущества имел только иконы и книги Священного Писания. Его приютом становилась то одна, то другая семья верующих макеевчан. В некоторых домах он проживал подолгу, а в других по два, по три дня. Вызвано это было тем, что к нему многие приходили за советом, наставлениями, что вызывало раздражение богоборческой власти. Поэтому в домах, где жил старец, бывали и нежеланные гости – милиция и люди из НКВД, появление которых грозило неминуемой бедой. В один из таких визитов, когда, казалось, старца вот-вот найдут, он стал за занавеской, которая прикрывала одну из комнат, при этом сказал хозяевам: «Вы только не говорите обо мне, и не волнуйтесь – никто сюда не зайдет». И действительно, милиционер осмотрел все внимательно и под стол заглянул, а к тому месту, где находился старец, даже не подошел.

Старец был делателем молитвы и главным в жизни считал молитву. Сам он молился много, молился и по ночам: ежедневно читал Евангелие, акафисты, Псалтирь. На ночную молитву поднимал и домочадцев, причем часто и детей. Когда отдыхал на лавочке перед домом, пел псалмы. Учил он молиться и тех, кто приходил к нему, и тех, у кого жил. Кроме того, неукоснительно ходил в храм. «В воскресенье и праздники дома не сиди, в храм иди – и все будет у тебя хорошо!» – наставлял он.

Иногда к старцу тайно приходили для беседы и за советом высокопоставленные лица

Несмотря на сильные гонения, грозящие не только арестом, но и гибелью за то, что прячут у себя монаха, многие считали большой радостью, когда в их доме жил старец. Одной из главных причин этого являлось то, что в народе он почитался сильным молитвенником, обладающим даром прозорливости, в котором убеждались многие, кто приходил к нему с вопросами и бедами. Говорили: «Что бы старец ни попросил в своей молитве – Господь слышал его».

С некоторого времени рядом с ним находились послушницы, которые ухаживали за ним, находили ему кров, готовили и убирали. Это были нищая больная девица Фёкла, странница Паша и вдова Мария с дочерью Еленой. До встречи со схимонахом все они были необразованными и немощными в вере, но общение с ним сделало их духовно взрослыми, глубоко почитающими Бога людьми. Научились они читать по-церковнославянски Псалтирь и Священное Писание.

Иногда к старцу тайно приходили для беседы и за советом высокопоставленные лица, которые дивились его мудрости и рассудительности.

По описанию очевидцев, «старичок», как он называл сам себя, был красив, одевался в светлый подрясник, всегда выстиранный так, что казался совсем новым. Один глаз его был всегда прикрыт веком так, что многие считали – одного глаза у него не было. Однако на фотографии у него были открыты оба глаза. Как-то его спросили о причине, и он ответил: «На этот мир достаточно смотреть и одним глазом». Скорее всего, именно поэтому и шторки в келии старца были всегда задёрнуты. Ходил отец Илия быстро, опираясь на палочку. Многие молодые и здоровые люди должны были ускорять шаг, чтобы идти с ним в ногу.

Многих он привел к вере, обучил молитве, утешил, ободрил, наставил

Нрава старец был доброго, незлобивого. К нему постоянно приходили люди, и никогда, даже будучи больным, он не отсылал никого без слова утешения и помощи. За духовной поддержкой к нему шел народ не только из Макеевки, но и из близлежащих городов. Не будучи сам священного сана, схимонах принимал у себя священников из Киева и Москвы. Они причащали его, когда храмы были закрыты, привозили ему новые подрясники, книги.

Накопив богатый опыт, он по Промыслу Божию вернулся в свои родные места, чтобы стать духовным маяком для находящегося в растерянности в те тяжелые годы испытаний народа Божия. Многих он привел к вере, обучил молитве, утешил, ободрил, наставил. Любую помощь, которую он оказывал людям, отец Илия сопровождал призывом к живой вере в Бога и молитве. Сам он всегда говорил тем, кому помогал: «Это не старичок исцелил тебя, а Бог! Господа благодари! Молись Ему, благодари - и всё будет хорошо в твоей жизни!»

Иногда его беседы носили обличительный характер. Так, как-то одна женщина, собираясь к старцу, решила принести ему в подарок молоко. Молока ей было не жалко, а вот графинчик для него она пожалела. Придя к нему, женщина сказала: «Ой, отец Илия, а я без гостинчика!». На что старец ответил: «А я знаю! Молока не жалко тебе, графинчика жалко. Что старичку молока не принесла – не страшно! Страшно, что ты Бога не почитаешь! Безбожницей ты на свете живёшь – вот что страшно!»

Тех женщин, которые приходили к нему без креста, он называл «бусурманками», впрочем, звучали эти слова не обидно. Случалось, однако, что кому-то слова его казались несправедливыми и даже жестокими. Так, однажды к старцу шли две молодые женщины. Одна из них постоянно говорила по дороге: «К какому человеку Божию идем! А я – такая грешная, просто грязная свинья!» Другая же просто молчала. Когда они пришли к старцу, первую он поставил стоять у порога, а вторую пригласил сесть у кровати, где лежал. Кроткая женщина обратилась с вопросом: «Отец Илия, а почему вы её не приглашаете?» Старец ответил: «Люди приходят ко мне, много людей, но свиней еще никогда не было! Этого мне еще не хватало, чтобы ко мне свиньи приходили!» От обиды женщина накричала на старца за то, что он назвал ее свиньей, совершенно забыв, как совсем недавно по причине ложного смирения сама же так себя называла. Таким образом, преподобный вскрыл тайную гордыню, живущую в душе посетительницы. Потом он говорил: «Ох-ох! Если гордыня в вас живет, то уж лучше молчи, не говори ничего о себе: «Я – такая плохая – этакая…»

Уходя на фронт, шли за благословением к отцу Илии

В тяжелые военные годы старец стал духовной опорой для многих мятущихся душ. Когда мужчины уходили на фронт, верующие (а иногда и неверующие) шли за благословением к отцу Илии. Многим он говорил слова утешения, предсказал грядущие события.

Одна макеевчанка рассказывала о своем дяде, как старец предсказал ему, что он останется жив. «Когда наш дядя уходил на фронт, – говорила она, – он пошел к отцу Илии, чтобы благословил его человек Божий, на войну ведь идет… Отец Илия ласково его принял, помолился Господу и благословил. Стал дядя Ваня прощаться и уходить, а старец вдруг ему и говорит: «А ты ложку взять не забыл?» «Что взять?» – удивленно переспросил дядя. «Ложку не забыл? Возьми, возьми ложку, не забудь!» – несколько раз повторил отец Илия, что показалось дяде Ване просто шуткой. На фронте дядя Ваня был определен на полевую кухню и всю войну на этой самой кухне каши варил, так что ложка ему как раз очень пригодилась».

В годы войны, когда кругом голод, холод, разруха и смерть, на людей нападал панический страх за свою жизнь, за жизнь детей. Многие пытались куда-то уехать, где, как им казалось, не так опасно. Решив бежать, макеевчане приходили к старцу за благословением. Но даже в самое отчаянное время схимник покидать город Макеевку не благословлял. Он говорил: «Не бойтесь, в Макеевке сильных боев и разрушений не будет». «Как же не будет, когда немец в город пришел?» – удивлялись люди. А схимонах отвечал: «Как пришел – так и уйдет, тихо, как прошлогодний снег».

И, действительно, в течение всей войны в городе не было ни сильных боевых действий, ни бомбежек, ни крайнего голода, ни разрушений. Даже попытки немцев поджечь некоторые дома не осуществились. А при наступлении советских войск немцы убегали так быстро, как тает прошлогодний снег. Еще старец говорил: «Стихийных бедствий – землетрясений, пожаров, голода и холода в Макеевке не будет».

Во время войны в начале каждого года схимонах Илия говорил духовным чадам, на какие фрукты и овощи в этом году будет урожай, благословлял одну семью сажать картошку, другую – лук, третью – фасоль, чеснок и т.д. А когда осенью действительно люди собирали обильный урожай, старец велел им меняться овощами, которых были излишки. Таким образом, семьи, которые жили под покровительством его молитв и боялись нарушить его благословение, жили как родные и никогда не голодали. Те же, кто не слушал совета старца и покидал город, наскитавшись, возвращались назад, сожалея о том, что не послушались старца.

«Ходи в Церковь, усердно молись, причащайся каждое воскресенье – вернется твой муж!»

Утешал он и скорбящих о потере близких. Некоторые из них получали от него чудесную помощь. Так, одна женщина, получив похоронку о гибели мужа, в глубокой скорби пришла к старцу Илии, о котором была много наслышана. Добрый старец выслушал ее и сказал: «Ходи в Церковь, усердно молись, причащайся каждое воскресенье – вернется твой муж!» Женщина послушалась и делала все, как он велел. Через некоторое время она получила письмо от мужа, который оказался жив. Он писал, что был контужен, долго лежал без сознания, а потом его спасли местные жители.

И во время, и после войны старец окормлял макеевчан. Были случаи исцелений неизлечимо больных, которым есть множество свидетельств. Так, однажды к нему приехал генерал из Хабаровска, который привез свою шестнадцатилетнюю дочь. Девочка почти не могла двигаться, врачи отчаялись в ее выздоровлении. Старец сказал, чтобы девочка пожила у них месяц. Для убитого горем отца помощь схимонаха Илии была последней надеждой, и он согласился. Живя у старца, больная девочка научилась молиться, читала акафисты вместе со всеми. И вот однажды старец Илия ей говорит: «Я такой старенький – и хожу, а ты – такая молодая, а лежишь. Вот лежебока! А ну, вставай!» Смутившись упреком и повинуясь старцу, девочка начала подниматься, встала и пошла, чему были поражены все окружающие. Приехавший отец не мог прийти в себя от удивления и радости. Провожая их в обратный путь, отец Илия сказал: «Господа благодарите! Живите в православной вере! Живите с Богом!»

В безбожные времена старец предсказал будущий расцвет православия в Макеевке

Схимонах Илия всегда призывал родителей заботиться о духовном образовании своих детей, учить и вере, и страху Божьему, а также всегда самим просить о них в молитвах. «Детей своих надо у Бога вымаливать!» – говорил он. «Если ты, мать, не потрудишься Господу ради своих детей, дети твои плохими будут, будешь о них горько плакать!»

После войны у старца наконец-то появился свой угол. В небольшом домике, средства на покупку которого ему собрали духовные чада, он прожил до самой своей кончины. Все это время старец не переставал помогать людям, учить их православной вере.

В безбожные времена старец предсказал будущий расцвет православия в Макеевке, что казалось тогда почти невероятным после практически полного уничтожения храмов в городе. Известным пророчеством старца, сбывшимся спустя полвека после его кончины, стало строительство в центре Макеевки Свято-Георгиевского собора и храмов, число которых уже дошло до двадцати четырех. «Господь будет хранить Макеевку до скончания века! Засияет она многими храмами! В самом главном, большом, златоглавом восстанет Троицкий храм (в центре города, взорван в 1932 году). Ходите в него: его Господь благословит, в нем будет благодать Божия!» – эти слова старца бережно хранились его духовными чадами и в точности сбылись к радости православных макеевчан.

В возрасте 109 лет схимонах Илия мирно преставился о Господе

На следующий год после окончания войны в дни Великого поста старец, предвидя свою близкую кончину, сказал: «Ну вот, дорогие мои, сейчас мы живем все вместе, живем тихо и мирно. Господь собрал нас под одной крышей. Но когда умрем, всех похоронят в разных местах, рядом со мной вы не будете. Ты, Паша, в стороне от меня будешь лежать, Фёкла - на Казачьем, Мария будет похоронена в Сталино (город Донецк)». Эти слова старца полностью сбылись. Фёклу похоронили на Казачьем кладбище Макеевки, Пашу забрали в дом престарелых в Кирово, где она и умерла, Марию забрал сын, она была в Сталино (ныне Донецке).

В конце Великого поста, в Страстной Понедельник схимонах Илия сказал: «Ну вот, дорогие мои, скоро уже и Пасха. Только, рабы Божии, разговляться уже будете без старичка – меня уже не будет…» Он просил всех молиться о нем после кончины и даже сам составил «Акафист Сладчайшему Иисусу Христу о упокоении схимонаха Илии», несколько переработав акафист о единоумершем.

В Страстную Среду 17 апреля 1946 года, в возрасте 109 лет схимонах Илия мирно преставился о Господе.

Хоронили схимонаха Илию в Великую Пятницу 19 апреля 1946 года. Проститься со старцем пришло множество людей. Несли кресты и хоругви. Шествие было такое, что люди с удивлением останавливались и спрашивали, кого это так хоронят? Погребён схимонах Илия неподалёку от Старо-Рабочего городка в Макеевке. До сих пор к его могиле идут люди. Многие священники с прихожанами приезжают сюда, чтобы отслужить панихиду. А второго августа, в день ангела схимонаха Илии, здесь особенно многолюдно.

Со временем почитатели в Бозе почившего макеевского подвижника, в памяти которых сохранились его слова и чудеса, обустроили его могилу, сделали новый красивый памятник, облагородили место вокруг. По благословению приснопамятного схиархимандрита Зосимы (Сокура), который глубоко почитал макеевского старца, были собраны свидетельства очевидцев и материалы о его жизни и чудесах, которые впоследствии вошли в книгу о нем «Немощная мира избра Бог, да посрамит крепкая».

Донбасс Православный