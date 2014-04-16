Радуйся, Владычице, Еюже радости наполняемся и жизнь наследствуем.

Тропарь празднику

16 апреля Православная Церковь чтит икону Божьей Матери «Неувядаемый Цвет».

На иконе Пресвятая Богородица держит Своего Божественного Сына на правой руке, а в левой руке у Нее - цветок белой лилии. Этот цветок символически знаменует неувядаемый цвет девства и непорочности Пречистой Девы, к Которой так и обращается Святая Церковь: "Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты". На некоторых списках вместо лилий изображены розы или другие цветы.

Издревле в молитвословиях встречается символическое сравнение Пресвятой Богородицы с «неувядаемым, благоуханным цветом». Также наименование Богородицы «Неувядаемый цвет» восходит к канону Иосифа Песнописца. А происхождение иконы «Неувядаемый цвет» связано с Афоном: по склонам Святой горы росли цветы-бессмертники, считавшиеся символом чистоты.

Появление этой иконы относят к XVI - XVII векам. На Русь икона попадает через паломников в XVII - XVIII веках. Один из первых почитаемых списков иконы «Неувядаемый цвет» появляется в Московском Свято-Алексиевском монастыре, стоявшим на месте храма Христа Спасителя в начале XVIII столетия. Вероятно, в это же время или несколько ранее такие же иконы появляются в других храмах Центральной и Южной России. Большинство из них было привезено с Афона.

Верующие в своих молитвах так и обращаются к Пресвятой Богородице:

"Ты еси Корень девства и Неувядаемый Цвет чистоты".

Молитва

О, Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище нам, грешным! Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему. Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше. Буди нам Мать и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наши. О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам, немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающим сердцами. Просвети наши душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти иоправданы будем Твоим пречудным заступлением на Страшном суде Сына Твоего. Ему-же мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно и вовеки веков. Аминь.