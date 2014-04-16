Сегодня день памяти преподобного Никиты Мидикийского (ІХ век)

Преподобный Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской. С юных лет он прислуживал в храме и был на послушании у пустынника Стефана. С его благословения Никита отправился в Мидикийский монастырь, где впоследствии стал игуменом.

В 815-м году император Лев Пятый Армянин устроил гонения на иконопочитателей. Он собрал игуменов всех монастырей Византии, чтобы привлечь их к иконоборству.

Но преподобный Никита отказался от этого, и его примеру последовали другие. Позже святой при всем народе осудил ересь иконоборчества, за что и был брошен в темницу.

Через шесть лет, во время правления нового византийского императора – Михаила Второго, исповедник был освобожден.

В 824-м году преподобный Никита Мидикийский мирно отошел ко Господу.

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