Православная Церковь чтит память преподобного Тита Чудотворца.

Преподобный Тит чудотворец с юных лет посвятил себя иноческой жизни. Подвизался он в IX веке в Студийском монастыре близ Константинополя.

Постническими подвигами, чистотой жизни и кротким нравом преподобный Тит заслужил общую любовь братии и по их просьбе был рукоположен во пресвитера.

Горячая вера побудила преподобного мужественно отстаивать православное почитание икон во время иконоборческих гонений.

За добродетельную жизнь он удостоился от Бога дара чудотворения.

Святой отошел ко Господу в глубокой старости.

Правмир