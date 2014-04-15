15 апреля - день памяти мучеников Амфиана и Едесия

Они пострадали за Христа в начале 4-го века, во время гонений императора Максимина.

Святые мученики Амфиан и Едесий были родными братьями. Жили в семье городского правителя в городе Патара, что в Ликийской провинции Малой Азии.

Уверовав во Христа, братья покинули своих родителей-язычников и пошли в Кесарию Александрийскую.

Святой Амфиан не побоялся отстаивать истинную веру даже перед правителем Кесарии. Когда тот стоял у языческого жертвенника, праведник смело вошел в храм, взял правителя за руку и стал убеждать его уверовать во Христа.

Такой поступок возмутил идолопоклонников. Поэтому оба брата были подвергнуты пыткам, а затем приняли мученическую смерть.

Глас