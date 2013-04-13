Сегодня день памяти святителя Иннокентия, митрополита Московского

Апостол Америки и Сибири – святитель Иннокентий (Вениаминов). 45 лет этот праведник отдал просветительской деятельности среди народов Камчатки, Алеутских островов, Северной Америки. Он нес свой подвиг в суровых, опасных условиях.

Святитель Иннокентий крестил десятки тысяч людей, строил храмы, при которых учреждал школы и сам учил основам христианства. Был знатоком ремесел и искусств.

Но и это еще не все. Владыка занимался научно-исследовательской деятельностью в области лингвистики и этнографии народов Дальнего Востока.

Научные исследования принесли святителю славу выдающегося этнолога, географа, лингвиста и переводчика.

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