13 апреля день памяти святителя Ионы, митрополита Московского

Период правления этого московского архипастыря положил начало новой эпохе в жизни Русской Церкви.

В 1448-м году Рязанский епископ Иона был поставлен собором русских архиереев на Московскую митрополию.

После него московские митрополиты уже не ездили в Константинополь за патриаршим благословением.

Таким образом, были заложены основы самостоятельности Русской Православной Церкви.

Святитель Иона вошел в церковную историю и как подвижник благочестия, молитвенник за родную землю.

После организованного им крестного хода Господь отвел от Москвы угрозу, нависшую со стороны ногайских татар.

После смерти митрополита Ионы его мощи прославились многими чудесами.

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