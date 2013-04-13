Сегодня день памяти преподобного Ипатия Печерского

Одному дается Духом слово мудрости,

другому – слово знания,

иному – дары исцеления, тем же Духом.

Послание апостола Павла

Свои монашеские подвиги преподобный Ипатий нес в 14-м веке в Киевском Печерском монастыре.

Как свидетельствует древнее лаврское рукописное сказание, изданное архиепископом Модестом (Стрельбицким), святой Ипатий ухаживал за больными отцами обители.

День и ночь пребывал в посте и молитве. Еще при жизни праведник своими молитвами исцелял больных.

Молитвенно обращаются к преподобному Ипатию-целителю и после его кончины.

Мощи святого поныне покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.

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