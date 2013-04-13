Сегодня день памяти преподобного Ипатия Печерского
02:30, 13 апреля 2013Праздники
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Молитвами исцелял больных (XIV век)
Одному дается Духом слово мудрости,
другому – слово знания,
иному – дары исцеления, тем же Духом.
Послание апостола Павла
Свои монашеские подвиги преподобный Ипатий нес в 14-м веке в Киевском Печерском монастыре.
Как свидетельствует древнее лаврское рукописное сказание, изданное архиепископом Модестом (Стрельбицким), святой Ипатий ухаживал за больными отцами обители.
День и ночь пребывал в посте и молитве. Еще при жизни праведник своими молитвами исцелял больных.
Молитвенно обращаются к преподобному Ипатию-целителю и после его кончины.
Мощи святого поныне покоятся в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры.
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