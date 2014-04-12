12 апреля - день памяти преподобного Зосимы, епископа Сиракузского (VII век)

Преподобный Зосима, епископ Сиракузский, родился по искренним молитвам благочестивых родителей, у которых долго не было детей.

Когда сыну исполнилось семь лет, родители отдали его на воспитание в монастырь. Позже праведник принял монашеский постриг и сорок лет был настоятелем обители.

За благочестивую жизнь Зосимы, римский папа Феодор рукоположил его во епископа города Сиракузы.

После 13-летнего управление паствой он скончался около 662-го года.

Впоследствии множество больных получали исцеление от одного лишь прикосновения к его гробнице.

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