Сегодня день памяти апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, Епафродита (І век)

Кого Бог призвал,

тех и оправдал;

а кого оправдал,

тех и прославил.

Послание апостола Павла

«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». – Так говорит святой евангелист Лука об избрании Господом первых семидесяти проповедников Его учения.

Среди них Церковь сегодня чтит пятерых – Сосфена, Аполлоса, Кифу, Кесаря и Епафродита.

Они были сподвижниками апостола Павла, проповедуя Евангелие в разных уголках Римской империи – в том числе Малой Азии, Греции, Итальянской области.

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