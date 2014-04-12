Сегодня день памяти апостолов Сосфена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, Епафродита (І век)
01:26, 12 апреля 2014Праздники
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Кого Бог призвал,
тех и оправдал;
а кого оправдал,
тех и прославил.
Послание апостола Павла
«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». – Так говорит святой евангелист Лука об избрании Господом первых семидесяти проповедников Его учения.
Среди них Церковь сегодня чтит пятерых – Сосфена, Аполлоса, Кифу, Кесаря и Епафродита.
Они были сподвижниками апостола Павла, проповедуя Евангелие в разных уголках Римской империи – в том числе Малой Азии, Греции, Итальянской области.
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