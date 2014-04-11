11 апреля день памяти преподобного Иоанна пустынника

Молитва, чтение Слова Божьего, были привычны для святого Иоанна с юных лет. Из-за жестоких гонений на христиан он вынужден был с матерью и сестрой постоянно скрываться от преследований.

По совету одного старца, преподобный Иоанн еще в достаточно юном возрасте уединился в египетской пустыне. Жил святой в опустевшем колодце, предварительно молитвой изгнав оттуда змеев и скорпионов. Еду праведнику приносил ангел.

Переборов множество искушений, преподобный Иоанн пустынник стал одним из многих иноков, прославившихся подвигом высокого аскетизма в Египетской пустыне.

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