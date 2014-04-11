11 апреля - день памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских

Родоначальники Псково-Печерского монастыря. Преподобные Марк и Иона известны как основатели этой святой обители.

Пещера, в которой нес подвиг преподобный Марк в 15-м веке, послужила основой для будущего монастыря.

Там же впоследствии поселились святой Иоанн с праведной женой Вассой. После смерти Вассы Иоанн принял монашество с именем Иона. При нем в обители был поставлен и освящен первый храм – в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Трудами этих подвижников на северо-западных рубежах Руси появился Псково-Печерский монастырь, который и поныне остается надежным оплотом православной веры. Более пяти веков в обители почивают мощи ее святых основателей.

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