Сегодня день памяти святого Марка Арефусийского (IV век)

Усмотряя, всеблаженне,

воздаяния Божественная,

терпел еси, Марко,

нестерпимыя раны и болезни.

Молитва святому

В 60-х годах 4-го века многие христиане засвидетельствовали свою веру в Христа мученической смертью.

Пытаясь реставрировать отмирающее язычество, правитель Римской империи Юлиан Отступник предпринял новые гонения на Церковь.

Среди прочих, враги Христа решили отомстить и святому Марку, епископу города Арефусии. Ведь он еще во времена равноапостольного императора Константина разрушил языческое капище в городе, обратив многих жителей в христианскую веру.

Однако епископ удалился из Арефусии. Но, узнав о страданиях горожан, добровольно пришел к гонителям и принял жестокие пытки за Христа. Описание страданий мученика Марка дошло до нас благодаря записям святителя Григория Богослова.

Глас