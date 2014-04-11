Сегодня день памяти святого Марка Арефусийского (IV век)
Усмотряя, всеблаженне,
воздаяния Божественная,
терпел еси, Марко,
нестерпимыя раны и болезни.
Молитва святому
В 60-х годах 4-го века многие христиане засвидетельствовали свою веру в Христа мученической смертью.
Пытаясь реставрировать отмирающее язычество, правитель Римской империи Юлиан Отступник предпринял новые гонения на Церковь.
Среди прочих, враги Христа решили отомстить и святому Марку, епископу города Арефусии. Ведь он еще во времена равноапостольного императора Константина разрушил языческое капище в городе, обратив многих жителей в христианскую веру.
Однако епископ удалился из Арефусии. Но, узнав о страданиях горожан, добровольно пришел к гонителям и принял жестокие пытки за Христа. Описание страданий мученика Марка дошло до нас благодаря записям святителя Григория Богослова.