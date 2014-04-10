10 апреля день памяти преподобного Иллариона - игумена Пеликитского (VIII век)
00:36, 10 апреля 2014Праздники
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Преподобный Илларион, игумен Пеликитский с юности посвятил себя служению Богу. Много лет он провел в затворе. За непорочность и святость жизни праведник получил от Господа дар прозорливости и чудотворения.
Благодатной силой молитвы он вызывал дождь во время засухи, наполнял рыбой сети рыбаков в случае неудачного лова, исцелял больных и изгонял бесов.
В 754-м году преподобный Илларион погиб мученической смертью во время гонений за почитание святых икон
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