10 апреля день памяти преподобного Иллариона - игумена Пеликитского (VIII век)

Преподобный Илларион, игумен Пеликитский с юности посвятил себя служению Богу. Много лет он провел в затворе. За непорочность и святость жизни праведник получил от Господа дар прозорливости и чудотворения.

Благодатной силой молитвы он вызывал дождь во время засухи, наполнял рыбой сети рыбаков в случае неудачного лова, исцелял больных и изгонял бесов.

В 754-м году преподобный Илларион погиб мученической смертью во время гонений за почитание святых икон

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