Сегодня день памяти преподобного Иллариона Псковоезерского

Преподобный Илларион Гдовский, Псковоезерский, был учеником преподобного Евфросиния Псковского. В 1460 году он учредил на берегу реки Желчи, близ Гдова, Озерский Свято-Покровский монастырь.

Обитель расположилась на границе с воинственным Ливонским орденом, и монахи постоянно страдали от его нападений. Невзирая на тяжелые условия и нехватку средств, преподобный Илларион утверждал в монастыре высокое благочестие.

В 1476 году праведник мирно отошел ко Господу. Через некоторое время в обители был построен храм в честь Рождества Христова, левый придел которого был освящен в честь ее основателя преподобного Иллариона.

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