Сегодня день памяти преподобного Иллариона Псковоезерского
00:37, 10 апреля 2014Праздники
0
Преподобный Илларион Гдовский, Псковоезерский, был учеником преподобного Евфросиния Псковского. В 1460 году он учредил на берегу реки Желчи, близ Гдова, Озерский Свято-Покровский монастырь.
Обитель расположилась на границе с воинственным Ливонским орденом, и монахи постоянно страдали от его нападений. Невзирая на тяжелые условия и нехватку средств, преподобный Илларион утверждал в монастыре высокое благочестие.
В 1476 году праведник мирно отошел ко Господу. Через некоторое время в обители был построен храм в честь Рождества Христова, левый придел которого был освящен в честь ее основателя преподобного Иллариона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter