10 апреля день памяти мученика Евстратия Печерского (ХІ век)

Преподобномученик Евстратий родился в Киеве, был зажиточным человеком. Однажды он раздал свое имущество бедным и ушел в Киево-Печерский монастырь, где наложил на себя суровый пост.

В 1096-м году во время половецкого нашествия святой Евстратий оказался в плену, из которого его продали в рабство. Голодом и муками вынуждали святого отречься от христианской веры. Однако Евстратий был непреклонен. Тогда мученика распяли на кресте.

Впоследствии мощи святого были чудесным образом найдены в пещере, где от них происходило много чудес. Тогда же они были перенесены в Киево-Печерскую обитель.

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