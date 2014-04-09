9 апреля день памяти мученицы Матроны Солунской

Благочестно поработившеся

Вседержителю, злочестием владычицы

не поработилася еси, честная.

Молитва святой

Святая Матрона была рабыней у иудейки Павтилы, жены одного из военачальников в греческом городе Солунь. Хозяйка принуждала свою рабыню отречься от Христа и веровать в Бога в соответствии с иудейским учением. Но праведница не соглашалась на ее требования и тайно посещала церковь.

Однажды разъяренная хозяйка жестоко избила невольницу и заперла в каморке. Много дней святая Матрона провела связанной, без воды и еды.

Павтила продолжала измываться над ней, пока та не отдала душу Господу. После смерти замученной рабыни хозяйка сбросила ее тело с городской стены.

Христиане с честью похоронили ее. В 4-м веке в Солуне построили Церковь в честь мученицы Матроны и перенесли туда ее мощи.

Глас