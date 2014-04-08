Православная Церковь чтит память мученицы Анны Готфской

Святая мученица Анна Готфская, будучи христианкой, подверглась гонениям в IV веке.

Как правило в то время христианам давали возможность спасти свою жизнь ценой отречения от Христа и принесением жертвы языческим богам.

Святая Анна не отказалась от Христианского учения.

Она была сожжена заживо в церкви во время богослужения вместе с другими христианами.

В пламени погибли около 300 человек, из которых только двадцать шесть известны по именам. Среди них - святая Анна Готфская.

За приверженность христианству, свою мученическую кончину, которая произошла около 375 года, святая Анна канонизирована Православной церковью, и почитается как мученица.

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