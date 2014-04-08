8 апреля Церковь чтит память архангела Гавриила и всего собора Небесных Сил бесплотных

На следующий день после праздника Благовещения Церковь чтит память архангела Гавриила и всего собора Небесных Сил бесплотных.

Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Священном Писании как небесный вестник, посланный Богом, чтобы донести до людей Свою волю.

Так, несколько раз он являлся святому пророку Даниилу, открывая ему тайны пришествия Мессии, гонений антихриста и конца света.

Перед пришествием Иисуса Христа в мир, архангел явился в храме старцу Захарии и сообщил о чудесном зачатии святого пророка Иоанна Предтечи.

Именно из уст архангела Гавриила Пресвятая Дева Мария услышала слово о том, кто станет Матерью Сына Божьего.

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