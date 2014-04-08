Cегодня день памяти святой мученицы Ларисы

Сегодня Православная Церковь чтит память святой мученицы Ларисы Готфской. Эта праведница жила в начале 4-го века.

То были времена гонений за Христа. В местности, где жила Лариса, правил царь Унгерих. Он отличался особой жестокостью по отношению к христианам. Однажды царь приказал поджечь христианский храм во время проведения в нем богослужения. В пламени того пожара погибло 308 человек.

Известно двадцать одно (21) имя праведников, среди которых и имя святой Ларисы. Сведений о мученице почти не сохранилось. Но существует предположение, что исповедница умерла, будучи девой, поэтому на иконе святая Лариса изображается с распущенными волосами.

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