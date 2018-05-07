Протоиерей Андрей Ткачев: Благовещение - начало нашего спасения. Страсти нужно распять

В воскресение, 7 апреля, Православная Церковь отмечает Двунадесятый праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Также в этот день начало Крестопоклонной недели. Это середина Великого Поста, когда многим постящимся нужны поддержка и ободрение. О чем стоит задуматься, когда три недели поста уже позади?

На вопросы "УНИАН-Религии" ответил протоиерей Андрей Ткачев - настоятель храма прп. Агапита Печерского (Киев).

Отец Андрей, в это воскресение Православная Церковь отмечает два больших праздника. Один из них относится к Двунадесятым – Благовещение Пресвятой Богородицы. Другой – середина Четыредесятницы, начало Крестопоклонной недели. Расскажите о значении этих праздников.

Эти праздники хорошо бы разводить в разные стороны, каждый из них требует отдельного разговора. Но раз они сходятся в это воскресение вместе, нужно почтить оба события. И сказать о том, что Благовещение – это день зачатия Пресвятой Богородицей Сына Божиего Иисуса Христа во Чреве Своем от Духа Святого без семени мужа. Это исполнение пророчества, которое было дано еще в раю, согрешившим прародителям, где было им сказано, что «семя Жены сотрет главу змия».

То есть, было прикровенно (скрыто. – Авт.) сказано о том, что семя мужа не будет участвовать. А от Жены родится Спаситель. И вот был зачат искупитель наших грехов. И Благовещение Марии становится Благовещением всему миру. Это новость для всего человечества: Дева должна родить Сына, оставшись Девой. Дева, не знающая мужа, без семени мужа – зачнет. Дева выносит в Себе, и Дева родит Его. И рожденный Ею, спасет весь мир. Вот Благовещение.





Роспись Благовещенского храма в Назарете. Фото: Гурий Балаянц.

НУЖНО ИДТИ К БОГУ ВСЕГДА

В этот день особенно важно быть на Божественной литургии в храме…

Воскресное присутствие в храме – это так же необходимо, как еда и тепло, как любые необходимые вещи для человека. Каждое воскресение года – это малая Пасха, это Пасхальное богослужение. Это возвещение и напоминание людям о том, что Христос Воскрес. А если с воскресением совпадают другие праздники, можно поговорить о других праздниках, в частности – о Кресте Господнем, который выносится пред наши очи в середине Поста. Для того, чтобы вид распятого Господа и память о распятии Христа ободрил верующих распинать себя со страстями и похотями. Свои страсти и похоти нужно распять.

«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Нужно ободриться в этом занятии, видя пред собою Крест Господень, и укрепиться.

Праздник совпадает с Благовещением, но совпадение не играет роли. Благовещение могло быть в другой день. Крестопоклонная неделя все равно была бы в воскресение.

Нужно идти к Богу всегда, а воскресение нужно отдавать Богу преимущественно.

ЗНАК ЕГО КРЕСТА СТАЛ ЗНАКОМ ЕГО ЦАРСТВА

В воскресенье третьей недели Великого Поста на всенощном бдении в центр храма выносится Животворящий Крест, которому до пятницы следующей недели поклоняются верующие. При этом поется: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». Что значат эти слова?

Крест был орудием самой тяжелой и позорной казни. Гильотина, в отличие от Креста, гораздо более гуманное орудие. Можно прочесть, что писал Гюго про гильотину, или Толстой об электрическом стуле. О том, насколько это кошмарное явление, насколько оно антинравственное, и поражает человека настолько, что потом не знаешь, как жить… Когда на твоих глазах человека гильотинировали или сожгли на электрическом стуле.

Крест, по сравнению с гильотиной и электрическим стулом – гораздо более жестокое явление. Потому что умирали люди долго, очень мучительно и позорно, на глазах у всех. Это действительно кошмар.

Распятие Христа. Пещерный храм Почаевской Лавры. ВИДЕО "УНИАН-Религии".

И вот именно этот символ человеческого страдания Господь Иисус Христос превратил в символ победы над смертью. Поскольку Он потерпел на нем тяжелую смерть за грехи наши. И воскрес из мертвых в третий день, согласно с Писанием. И знак Его креста стал знаком Его Царства.

Он прославил Крест своим страданием. Со временем Византийские императоры отменили казнь на крестах. Они прекратили казнить на крестах преступников, поскольку всякая казнь на кресте напоминала о Господе. Поэтому такая казнь исчезла. А мы поклоняемся теперь кресту, помня только о Господе Иисусе Христе.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». То есть, мы соединяем страдания Христа с Воскресением. Он на Кресте умер. И воскрес. Это самое главное в христианской вере. Вера во Христа распятого, вера во Христа, умершего за мои грехи, вера во Христа, воскресшего для моего оправдания. Это и есть христианская вера.

НУЖНО ВОЙТИ В БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ

О чем стоит задуматься, когда три недели Поста уже позади?

Мы входим в некое более серьезное отношение к себе. Мы имеем усталость, привычку… Ко всему можно привыкнуть. Нужно войти в более серьезное отношение к себе, и дальше трудиться в молитве. Молитва – самое главное в Посту. То есть, Пост без молитвы – это не нужное, и вредное явление. Нужно укрепиться в молитве. Молиться Богу. Молитвы покаянные, благодарственные, просительные… Нужно двигаться по заданному руслу - к Пасхе. Пост привязан к Пасхе, она ему дает ценность и смысл. Он Великий именно потому, что он предшествует Пасхе.

Серьезно к Посту надо относиться с самого начала. Кто не начал Пост – пусть начинает сегодня. Кто не начал сегодня – пусть начнет завтра. Но не должно быть: вот сейчас я нагрешил, потом грешить не буду, а потом закончится пост и… Так нельзя говорить, это глупость.

Нужно серьезно относиться к своей жизни и будущей смерти. Ко всему нужно серьезно относиться. Наступает более ответственный период, можно так сказать. Серьезно и разумно нужно относиться ко всей своей жизни и ко всему Посту. Поскольку человек устает, ослабевает во внимании, рассеивается, крест фокусирует его внимание.

Это как передышка на пути к Пасхе?

Но передышка специфическая. Если люди восходят вверх, в гору, и у них передышка, они вниз не спускаются. Они отдыхают там, куда дошли. Можно передохнуть, но вниз не спускаться. Нужно идти дальше, вверх.

Роспись Благовещенского храма в Назарете.Фото: Гурий Балаянц.

Вернемся к Благовещению. Расскажите подробнее о сути этого праздника.

Чем выше предмет разговора, тем тяжелее о нем говорить. В данном случае - Евангелие от Луки. Его самое начало. Явление Архангела Гавриила Деве Марии и Благовещение. Что значит Благовещение? То есть, возвещение этой благой новости.

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца». (Лук. 1:30-33).

Мария задает вопрос: как это будет, я мужа не знаю. И ответ Ей от Ангела, что «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». (Лук. 1:35).

Таким образом, совершилась встреча Бога и человека. В Деве Марии Господь Бог встретил единственный уникальный сосуд. То есть, Чашу Благодати, способную вместить в Себя Бога воплощающегося. Господь Бог не просто хочет царствовать над нами, сверху вниз командуя человечеством. Господь Бог решил нечто удивительное о нас: он решил стать одним из нас. Мы празднуем праздник Рождества Христова, говорим о Боге воплощенном. О Боге, который стал человеком.

Колодец, где по преданию Дева Мария говорила с Архангелом Гавриилом. Благовещенский храм в Назарете. Фото: "Православие и мир"

А Благовещение – это зачатие Богочеловека. От Духа святого и Марии Девы. Без семени мужа, от Духа Свята и семени Жены, зачался во чреве Марии Мессия - Спаситель Христос. В лице Христа соединился Бог и человек. Вот смысл Благовещения. Этого бы не было, если бы Мария не была покорна Господу. И не была согласна на это сверхъестественное и выше ума служение.

Поэтому Архангел Ее спросил. Дал несколько наводящих речей по ходу вопроса. И когда услышал, что «Се, Раба Господня, да будет мне по слову твоему». После этого свершилось, то, что мы называем Боговоплощением - начало нашего спасения.

Беседовала Анна Хрусталева, «УНИАН-Религии».

