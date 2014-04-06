7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение - благой день, когда архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа и о том, что Она избрана стать матерью Сына Божьего.

Пресвятая Дева Мария была дарована престарелым родителям, праведным Иоакиму и Анне (память 9 сентября) за их непрестанные и слезные молитвы. По достижении 14 лет, когда по закону иудейскому пребывание Ее в храме должно было окончиться, Пресвятая Мария была обручена праведному восьмидесятилетнему старцу Иосифу, бедному плотнику из рода Давидова, которому поручили хранить Ее девство.

К ней явился посланный Богом Архангел Гавриил и приветствовал Ее словами: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». (Лк. 1, 28)

И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется Сыном Всевышнего…и Царству Его не будет конца. — Мария же сказала Ангелу; как будет это, когда Я мужа не знаю?

Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим... Тогда Мария сказала: Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1, 28-38).

Так в недрах Пресвятой Девы Марии возник Благословенный Плод - Богочеловек Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи всего мира.