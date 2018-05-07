Благовещение Богородицы: «Днесь спасения нашого главизна…»

Назарет – в переводе с арабского и еврейского означает одно и тоже – «сторожевой». Город раскинулся на холмах, и это название оправдывало его стратегическую цель. Но история отвела ему более важную роль: стоять на страже спасения человечества. Веками, не смыкая глаз, вглядываться в темноту, в ожидании Света.

Карл Генрих Блох

Еще за шесть веков до Рождества Христова пророки говорили миру, что должен прийти Мессия. И Богом избранный народ жил ожиданием этого обетования. Праведный Симеон ждал дольше всех: почти триста лет! Это ожидание было одновременно и наказанием за неверие, и благословением за веру.

Работая над переводом Ветхого Завета, он дошел до места, где пророк Исайя утверждает, что Мессия родится от Девы и… усомнился. Уже рука его занесена, чтобы заменить слово «Дева» словом «жена», как вдруг Ангел Господень удерживает руку старца от греха и обещает, что не умрет Симеон, до тех пор, пока не сбудутся слова пророка. И Симеон ждал.

Леонардо да Винчи

Томима каким-то удивительным предчувствием, ждала и Мария. Она воспитывалась при Храме и знала пророчества о Спасителе. Но в предсказании Исайи Богоизбранную Отроковицу ничего не смущало. Она верила той кроткой и глубокой верой, на которую способна только чистая душа. Но Она и представить не смела, о Ком говорит великий пророк. Уже само появление Её на свет было чудом. Её вымолили, выплакали у Бога пожилые родители. И, узнав, что молитва услышана, дали обет: посвятить дитя Господу.

Пинтуриккьо

Она, едва научившись ходить, ведомая свыше, вошла не только в Иерусалимский Храм, но и в – Святая Святых, куда ее ввел Первосвященник, сам имеющий дерзновение заходить туда лишь однажды в году. Она изучала в Храме Писание и рукоделие, возрастала в труде и молитве, не зная соблазнов мира. И, когда пришло время покинуть Храм, Святую Отроковицу отдали на попечение благочестивому старцу – Иосифу, чтобы тот хранил Её девство, во исполнение обета, во исполнение высшей цели…

Эдуард Бёрн-Джонс

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосиф, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами.

Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца.

Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово.

Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел». Евангелие от Луки.

Андрей Рублев

А Назарет жил своей обычной жизнью. Шумел и торговался восточный базар, женщины спешили к источнику за водой, мужчины обсуждали последние новости. И только Мария понимала, что всё вокруг вдруг изменилось: и город, и мир, и Она Сама. И это была Новая Жизнь. Жизнь, зарождающаяся в Девичьем Лоне Матери, Жизнь, пришедшая победить смерть.

Гарофало

Сотни философов размышляли над тем: свобода выбора – это благословение или проклятие? В случае с Евой – проклятье, в случае с Девой – благословение.

В Её ответе: «Се Господня раба…» все человечество как бы дает согласие на то, чтобы Слово стало плотию и обитало среди людей.

Святитель Димитрий Ростовский пишет: «Можно задать себе вопрос, почему Слово Божие медлило сойти на землю и воплотиться, чтобы спасти падшее человечество. Но до половины шестого тысячелетия после греха Адама не находилось на земле Девы чистой не только телом, но и духом. Была только Одна такая, единственная по Своей чистоте, духовной и телесной, достойная стать Церковью и храмом Духа Святого».

Orazio Gentiles

Доподлинно не известно, что делала Дева Мария в тот момент, когда Архангел Гавриил, посланный Богом, принес Ей благую весть. Пряла ли Она пурпурную пряжу для завесы в Храме, читала ли Книгу пророка Исайи или шла за водой к колодцу – не это важно. Важно, что сказал Ей Архангел, и что ответила Дева Мария.

Баварский мастер

Их судьбоносный для человечества разговор лёг в основу праздника – Благовещения Пресвятой Богородицы. В третьем веке в соответствии с преданием, согласно которому встреча Богородицы и Архангела Гавриила произошла у колодца, над источником построили храм.

Джорджо Вазари

В седьмом веке, он был разрушен арабскими завоевателями и восстановлен позднее крестоносцами. Затем храм был вновь разрушен после их поражения в 1263 году.

Спустя пять веков, церковь Архангела Гавриила была восстановлена. В её крипте бьёт тот самый источник. И, как две тысячи лет назад женщины пьют его целительную воду, и молятся Богу о рождении ребёнка. Справедливо полагая, что в городе, где Пречистая Дева Мария получила благую весть о рождении Сына, молитвы ближе всего к Богу.

Алессо Бальдовинетти

Надежда Стешенко-Григорьева – для «УНИАН-Религии».