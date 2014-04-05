5 апреля - день памяти преп. Елены Флоровской

От юности нищету Христову возлюбивши

и крест скорбей и странствий восприимши,

славу и богатство нивочтоже вменила еси.

Тропарь преподобной



Оставив в 18 лет «родителей, богатство, почести», она тайно ушла из дому, направившись в Воронежский женский монастырь. – Преподобная Елена Флоровская. – Получив в молодости гроб святителя Тихона Задонского, праведница 50 лет хранила его, перевозила с собой. В1817 году она стала насельницей Флоровского монастыря.

В житии преподобной сказано: «...своими двадцатилетними трудами, любовью к ближнему и милосердием приобрела приверженность и уважение всех монастырских сестриц». В 2009 году Священный Синод Украинской Православной Церкви причислил монахиню Флоровского монастыря Елену (Бахтееву) к лику местночтимых святых. Случаи чудесной помощи по молитвам преподобной бережно собирают ныне насельницы Флоровской обители.

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